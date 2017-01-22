21:51 22 января | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ВФЛА проведет проверку информации нового фильма ARD

0
0
0

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин отметил, что ВФЛА проведет проверку информации, которая была озвучена в новом фильме немецкого телеканала ARD о допинге в российском спорте. В новом фильме ARD легкоатлет Андрей Дмитриев заявил, что отстраненные от работы по подозрению в причастности к нарушению антидопинговых правил тренеры продолжают работать с легкоатлетами сборной. В их числе Владимир Казарин – один из главных фигурантов допингового скандала в российской легкой атлетике 2015 года.

– Мы в федерации обязательно проведем проверку всех фактов, которые были приведены в последнем фильме Зеппельта, – цитирует ТАСС Шляхтина. – В том числе видеоролика, на котором якобы присутствуют тренер Казарин и действующий спортсмен.

Опрос

Как вы считаете, меняется ли ситуация в российской легкой атлетике?
голосовать

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3962504

0
0
0
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ