ВФЛА проведет проверку информации нового фильма ARD

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин отметил, что ВФЛА проведет проверку информации, которая была озвучена в новом фильме немецкого телеканала ARD о допинге в российском спорте. В новом фильме ARD легкоатлет Андрей Дмитриев заявил, что отстраненные от работы по подозрению в причастности к нарушению антидопинговых правил тренеры продолжают работать с легкоатлетами сборной. В их числе Владимир Казарин – один из главных фигурантов допингового скандала в российской легкой атлетике 2015 года.

– Мы в федерации обязательно проведем проверку всех фактов, которые были приведены в последнем фильме Зеппельта, – цитирует ТАСС Шляхтина. – В том числе видеоролика, на котором якобы присутствуют тренер Казарин и действующий спортсмен.