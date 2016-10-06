ВФЛА призвала не создавать ажиотаж вокруг лишения Чичеровой бронзы Игр-2008

Президент Все­рос­сийс­кой фе­де­ра­ции лег­кой ат­ле­ти­ки (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заявил, что ВФЛА рекомендует не создавать ажиотаж вокруг информации о лишении прыгуньи в высоту Анны Чичеровой бронзовой медали Олимпийских игр-2008. По словам главы ВФЛА, 34-летняя спортсменка продолжает тренироваться.

– Лишение российских спортсменов медалей Игр происходит уже не в первый раз, и все эти моменты были абсолютно прогнозируемы, – цитирует ТАСС Шляхтина. – Создавать из этого сейчас какой-то ажиотаж не стоит, это давно прошедшая история. Что касается возможной подачи апелляции Чичеровой на решение МОК, то я не могу говорить за спортсменку.

У Чичеровой сейчас все в порядке, она тренируется, занимается, живет полноценной жизнью. Я думаю, трагедия и шок у нее были в самом начале, когда появилась информация о положительных допинг-пробах, а сейчас лишний раз себя будоражить нет смысла. Мне сложно говорить, вернется ли Чичерова в спорт, но сегодня в отношении нее нет никаких санкций.

Ранее стало известно, что МОК после перепроверки допинг-проб лишил бронзовой медали Игр-2008 Чичерову. В допинг-пробе россиянки был обнаружен туринабол. ОКР в конце мая подтвердил, что получил от Международного олимпийского комитета (МОК) письмо о том, что результаты перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр-2008 у 14 российских спортсменов, 11 из которых – легкоатлеты, показали положительный результат. Среди них оказалась Чичерова, которая в Пекине заняла третье место, а в 2012 году выиграла золото на Играх в Лондоне. В начале июля ИААФ уведомила Чичерову об отстранении от соревнований.