14:26 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ВФЛА приняла решение о создании попечительского совета

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Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин сообщил о создании попечительского совета федерации. По его словам, в состав совета войдут люди, неравнодушные к легкой атлетике.

- Мы приняли решение о создании попечительского совета ВФЛА в ходе заседания президиума, - цитирует ТАСС Шляхтина. - Сейчас будем обсуждать этот вопрос и после новогодних праздников предложим определенным людям с определенными симпатиями к легкой атлетике войти в состав совета. Это будут люди, неравнодушные к легкой атлетике, которые когда- то ею занимались, в большей степени из бизнеса, из власти. Те люди, кто готов поддержать наш вид спорта.

С ноября 2015 года членство ВФЛА в ИААФ было приостановлено на основании доклада независимой комиссии ВАДА под руководством Дика Паунда. В связи с этим российские спортсмены пропустили ряд международных турниров, включая Олимпиаду в Рио.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3882553

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