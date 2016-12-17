ВФЛА приняла решение о создании попечительского совета

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин сообщил о создании попечительского совета федерации. По его словам, в состав совета войдут люди, неравнодушные к легкой атлетике.

- Мы приняли решение о создании попечительского совета ВФЛА в ходе заседания президиума, - цитирует ТАСС Шляхтина. - Сейчас будем обсуждать этот вопрос и после новогодних праздников предложим определенным людям с определенными симпатиями к легкой атлетике войти в состав совета. Это будут люди, неравнодушные к легкой атлетике, которые когда- то ею занимались, в большей степени из бизнеса, из власти. Те люди, кто готов поддержать наш вид спорта.

С ноября 2015 года членство ВФЛА в ИААФ было приостановлено на основании доклада независимой комиссии ВАДА под руководством Дика Паунда. В связи с этим российские спортсмены пропустили ряд международных турниров, включая Олимпиаду в Рио.