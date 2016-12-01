ВФЛА постаралась решить проблемные вопросы перед заседанием совета ИААФ

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин подчеркнул, что организация в ходе встречи с представителями инспекционной комиссии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) постаралась максимально решить проблемные вопросы, стоявшие перед ней, в преддверии заседания совета.

Как сообщалось ранее, в ходе мероприятия, которое запланировано на 1 декабря, могут быть утверждены критерии восстановления членства ВФЛА в составе ИААФ и допуска российских легкоатлетов к международным стартам.

- Мы постарались перед заседанием совета ИААФ максимально снять все проблемные вопросы, которые стояли у рабочей группы ИААФ по отношению к ВФЛА, довезли материалы и документы, - приводит ТАСС слова Шляхтина.

Напомним, в ноябре 2015 года совет ИААФ подавляющим большинством голосов принял решение временно приостановить членство ВФЛА в ИААФ. Позже была создана инспекционная комиссия, которая оценивает ход реформирования ВФЛА.