ВФЛА попросила изменить критерии выдачи заявок российским атлетам

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) обратилась с официальным письмом в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ) с просьбой изменить критерии выдачи индивидуальных заявок тем российским легкоатлетам, которые были в октябре 2017 года исключены из международного пула допинг-тестирования ИААФ.

Действующие критерии рассмотрения заявок на сезон-2018, составленные в начале декабря, предусматривают непрерывное нахождение кандидатов в пуле тестирования в течение 12 месяцев. Однако в октябре 2017 года ИААФ принял решение исключить ряд российских легкоатлетов из своего пула.

- Получается, что эти спортсмены, среди которых есть и лидеры, теперь не могут претендовать на получение разрешений ИААФ на участие в международных соревнованиях в этом году, - цитирует ТАСС ресс-атташе ВФЛА Наталью Юхареву. - Если бы такое условие было выдвинуто осенью, мы бы своевременно обратились в Российское антидопинговое агентство с просьбой включить наших спортсменов в свои пулы тестирования. А сейчас эти легкоатлеты стали заложниками ситуации не по своей вине, что противоречит духу справедливости. Поэтому мы и написали письмо в ИААФ и просим скорректировать критерии.