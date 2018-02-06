ВФЛА попросила ИААФ ускорить рассмотрение заявок россиян на участие в ЧМ

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) направила официальное письмо в бюро по рассмотрению допинг-случае Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ), сообщает пресс-служба ВФЛА. Российская сторона просит ускорить рассмотрение заявок для участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе тех спортсменов, кто выполнил норматив для участия в зимнем чемпионате мира в Бирмингеме.

В их число вошли Тимур Моргунов (прыжок с шестом), Константин Шабанов (60 м/б), Александр Меньков (прыжки в длину), Максим Афонин (толкание ядра), Кристина Сивкова (60 м), Артем Примак (тройной прыжок, прыжок в длину), Александра Гуляева (800 м, 1500 м), Анна Крылова (тройной прыжок). В письме уточняется, что процесс получения визы в Великобританию занимает ппродолжительное время, в этой связи ВФЛА просит рассмотреть заявки данных спортсменов в приоритетном порядке и в ближайшее время.

Несколько российских спортсменов уже получили одобрение заявки, и часть из них выполнила норматив для участия в чемпионате мира в помещении. Среди них: Мария Ласицкене (прыжки в высоту), Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), Данил Лысенко (прыжки в высоту), Илья Шкуренев (десятиборье), Виктория Прокопенко (тройной прыжок), Александр Лесной (толкание ядра). Остальные спортсмены постараются использовать шанс выполнить норматив на чемпионате России в помещении, который стартует в Москве 12 февраля.