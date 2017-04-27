11:34 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ВФЛА озабочена недостаточным допинг-тестированием российских легкоатлетов

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Исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Александр Паркин заявил, что организация считает недостаточным допинг-тестирование российских спортсменов. Напомним, что лицензия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) была отозвана осенью 2015 года по итогам расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по причине несоответствия кодексу организации.

– Конечно, хотелось бы побольше (допинг-тестов), – цитирует ТАСС Паркина. – Мы ждем, для нас актуально восстановление РУСАДА. Мы подали фамилии 284 спортсменов в список РУСАДА и, конечно, хотели бы видеть допинг-тестирование примерно в таком размере. А у нас примерно под 60 или 80 (спортсменов, входящих в пул тестирования).

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4215912

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
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КОММЕНТАРИИ (1)
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marksan

оЧего этот м... хочет? Повнятней можно или и.о. выражаться не умеет? Кому этот вопль в "пустыне" адресован?

12:03