ВФЛА озабочена недостаточным допинг-тестированием российских легкоатлетов

Исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Александр Паркин заявил, что организация считает недостаточным допинг-тестирование российских спортсменов. Напомним, что лицензия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) была отозвана осенью 2015 года по итогам расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по причине несоответствия кодексу организации.

– Конечно, хотелось бы побольше (допинг-тестов), – цитирует ТАСС Паркина. – Мы ждем, для нас актуально восстановление РУСАДА. Мы подали фамилии 284 спортсменов в список РУСАДА и, конечно, хотели бы видеть допинг-тестирование примерно в таком размере. А у нас примерно под 60 или 80 (спортсменов, входящих в пул тестирования).