ВФЛА отправила в ИААФ письмо с просьбой ускорить рассмотрение индивидуальных заявок

Пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева отметила, что организация в понедельник отправила в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ) официальное письмо, в котором просит ускорить процесс рассмотрения индивидуальных заявок российских легкоатлетов на участие в международных стартах в нейтральном статусе.

Процесс подачи заявок в ИААФ стартовал 15 декабря прошлого года сразу после того, как был выработан соответствующий регламент их оформления. К настоящему времени в международную федерацию подано 40 упрощенных заявок и 48 обычных. Среди тех, кто уже отправил свои документы, значатся двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене, серебряные призеры ЧМ-2017 Сергей Шубенков и Данил Лысенко.

– Всероссийская федерация легкой атлетики разделяет озабоченность своих спортсменов, которые до сих пор не получили ответа от ИААФ на свои заявки, – цитирует ТАСС Юхареву. – Многие из них отправили свои документы еще в конце прошлого года. Мы просим международную федерацию как можно быстрее принять решения хотя бы по первым заявкам. Нам также важно понимать, в течение какого срока все заявки будут рассмотрены.

ИААФ в декабре 2016 года назад приняла решение на время отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям ИААФ, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Практически у всех российских спортсменов срок действия такого разрешения истек 31 декабря 2017 года. В конце ноября ИААФ приняла решение разрешить россиянам, уже имевшим допуск, продлевать его в упрощенном порядке, не теряя много времени на заполнение обычных формуляров.