ВФЛА отправила в ИААФ 70 заявок от российских атлетов

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) отправила в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ) заявки на участие в международных стартах от 70 российских спортсменов, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-атташе ВФЛА Наталью Юхареву. 36 запросов были оформлены по упрощенное схеме.

Начиная с февраля 2017 года к каждой отправленной заявке ВФЛА прикладывает сопроводительный документ, в котором оценивается достоверность предоставленных данных спортсмена.

Упрошенные заявки отправили Мария Ласицкене, Александр Меньков, Анжелика Сидорова, Илья Иванюк, Ирина Гордеева, Ирина Гуменюк, Марина Ковалева, Сергей Литвинов, Алена Лутковская, Даниил Цыплаков, Алексей Федоров, Алена Мамина, Константин Лядусов, Юлия Мальцева, Сергей Шубенков, Виктор Бутенко, Илья Мудров, Ольга Муллина, Виктория Прокопенко, Алексей Сокирский, Ксения Аксенова, Вячеслав Колесниченко, Александр Лесной, Даниил Лысенко, Вера Ребрик, Кристина Сивкова, Яна Смердова, Екатерина Соколенко, Аксана Гатауллина, Данила Данилов, Илья Шкуренев, Валентин Смирнов, Софья Палкина, Полина Миллер, Вера Рудакова и Тимофей Чалый.

Обычные заявки отправили Евгения Соловьева, Максим Афонин, Валерий Иордан, Анна Крылова, Даниил Котов, Егор Николаев, Анатолий Ряполов, Руслан Перестюк, Елена Панова, Тимур Моргунов, Вадим Врублевский, Мария Громышева, Александра Гуляева, Артем Примак, Константин Шабанов, Георгий Горохов, Иван Ухов, Ирина Кириченко, Василий Мизинов, Михаил Виноградов, Анастасия Григорьева, Степан Киселев, Нина Морозова, Федор Шутов, Арсений Елфимов, Никита Высоцкий, Людмила Лебедева, Екатерина Строкова, Феликс Шестопалов, Екатерина Купина, Татьяна Дементьева, Дмитрий Тарабин, Татьяна Стецюк и Максим Якушев.