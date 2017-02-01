ВФЛА опубликовала список спортсменов, обратившихся в ИААФ за индивидуальным допуском

Пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) опубликовала список спортсменов, которые подали заявки в ИААФ на индивидуальный допуск к международным стартам. Всего в международную федерацию обратился 31 легкоатлет. Ранее организация исключила из своего состава ВФЛА. Теперь российские спортсмены могут выступать на турнирах только под нейтральным флагом.

Спортсмены, подавшие заявки в ИААФ

1. Калина Анастасия (1500 м)

2. Коробкина Елена (1500 м)

3. Сидорова Анжелика (прыжок с шестом)

4. Строкова Екатерина (метание диска)

5. Тарасова Ирина (толкание ядра)

6. Шубенков Сергей (110 м с/б)

7. Кучина Мария (прыжок в высоту)

8. Мудров Илья (прыжок с шестом)

9. Муллина Ольга (прыжок с шестом)

10. Ивонина Екатерина (3000 с/п)

11. Сивкова Кристина (60 м, 100 м, 200 м)

12. Ухов Иван (прыжок в высоту)

13. Школина Светлана (прыжок в высоту)

14. Соловьева Евгения (толкание ядра)

15. Смердова Яна (спортивная ходьба)

16. Афонин Максим (толкание ядра)

17. Конева Екатерина (тройной прыжок)

18. Щагина Анна (800 м, 1500 м)

19. Реунков Алексей (марафон)

20. Кукушкина Анна (60 м,100 м,200 м,4х100 м)

21. Мальцева Юлия (метание диска)

22. Цыплаков Даниил (прыжок в высоту)

23. Толоконников Константин (800 м)

24. Мизинов Василий (спортивная ходьба)

25. Люкман Адамс (тройной прыжок)

26. Сокирский Алексей (метание молота)

27. Гуляева Александра (800 м, 1500 м)

28. Шутов Федор (марафон, полумарафон)

29. Кудрявцев Денис (400 м с/б, 400 м, эстафета 4х400)

30. Шкуренев Илья (многоборье)

31. Ребрик Вера (метание копья)