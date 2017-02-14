ВФЛА официально поддержала индивидуальные заявки Кучиной, Шубенкова и Ухова в IAAF

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) официальным ходатайством, направленным в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF), поддержала индивидуальные заявки отечественных спортсменов Марии Кучиной, Ивана Ухова, Сергея Шубенкова и других на участие в международных стартах, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на спортивного директора ВФЛА Андрея Крупорушникова.

ИААФ подтвердила возможность подачи индивидуальных заявок для российских легкоатлетов, которые в случае положительного решения получат возможность выступать на международных турнирах под нейтральным флагом. Уже более 40 российских спортсменов отправили подобные заявки в ИААФ.

"Из ИААФ пришло письмо, в котором они просят нас отреагировать по каждому спортсмену, направившему индивидуальную заявку на участие в международных стартах, отдельным ходатайством, содержащим 4 пункта: имя спортсмена, информация о нем, согласна ли федерация, что атлет отвечает критериям допуска – в первую очередь антидопинговым, и поддерживает ли заявку данного спортсмена ВФЛА. Ходатайства мы рассматриваем партиями. В пятницу были отправлены письма на 6 человек, вчера – еще на 16. Раз в один-два дня мы заседаем, собираем все окончательные данные, потому что желательно, чтобы все атлеты были в пулах тестирования (международном либо национальном)", – сказал Крупорушников, отметив, что среди тех, кого "ВФЛА поддержала ходатайством" в подаче заявок, лидеры в своих дисциплинах – Мария Кучина, Сергей Шубенков и Иван Ухов.