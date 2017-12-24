ВФЛА обсуждает с РУСАДА расширение пула тестирования легкоатлетов

Пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева отметила, что в настоящее время ведутся переговоры с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) о возможности расширения пула допинг-тестирования как взрослых легкоатлетов, так и юношей с юниорами. Международная ассоциация легкоатлетических федераций в начале декабря обнародовала регламент заявок нейтральных спортсменов для участия в главных стартах сезона-2018, в том числе зимнего чемпионата мира в британском Бирмингеме, а также первенства Европы для спортсменов до 18 лет и юниорского чемпионата мира (до 20 лет). Согласно этому документу, любой спортсмен, который подает заявку на участие в нейтральном статусе в чемпионате мира среди юниоров и юношеском чемпионате Европы, должен быть включен в национальный регистрируемый пул тестирования не позднее 1 января 2018 года.

– ВФЛА в настоящий момент ведет переговоры с РУСАДА о возможности расширения пула тестируемых – юношей и юниоров, – цитирует ТАСС Юхареву. – Также сейчас обсуждаем с РУСАДА вопрос максимального расширения и обновления пула тестируемых взрослых легкоатлетов.