ВФЛА обратилась к руководству Мордовии с просьбой принять меры по Чегину

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин написал обращение к руководителю Мордовии Владимиру Волкову, в котором отметил необходимость принятия мер по реальному отстранению пожизненно дисквалифицированного тренера Виктора Чегина.

ИААФ лишила Клавдию Афанасьеву, Ольгу Елисееву, Юлию Липанову, Сергея Шарыпова и Сергея Широбокова права участия в командном чемпионате мира по ходьбе в нейтральном статусе. Причиной стало расследование информации о том, что Виктор Чегин участвовал в тренировке российских ходоков в Киргизии.

- 28 апреля я написал обращение главе республики Мордовия Волкову о необходимости принятия мер по реальному отстранению Чегина от возможного сотрудничества со спортсменами, - цитирует ТАСС Шляхтина.

Чегин был пожизненно отстранен от тренерской деятельности за многочисленные допинговые нарушения его воспитанников.