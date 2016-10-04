ВФЛА обещает разобраться с дисквалификацией двух спортсменов Московского марафона

Генеральный секретарь ВФЛА Михаил Бутов отметил, что в организации проинформированы об участии двух дисквалифицированных спортсменов – Евгения Хохлова и Тамары Щемеровой – в Московском марафоне. По его словам, организация проведет проверку этого инцидента.

- Факт в том, что результаты (Хохлова и Щемеровой) аннулированы. Как я понимаю, это сделали уже сами организаторы Московского марафона, - приводит Р-Спорт слова Бутова. - Вопрос только в том, что это массовый, а не профессиональный забег, хотя и профессиональные спортсмены в нем участвовали. Есть вопросы, но мы (ВФЛА) разберемся.