19:55 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ВФЛА обещает разобраться с дисквалификацией двух спортсменов Московского марафона

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Генеральный секретарь ВФЛА Михаил Бутов отметил, что в организации проинформированы об участии двух дисквалифицированных спортсменов – Евгения Хохлова и Тамары Щемеровой – в Московском марафоне. По его словам, организация проведет проверку этого инцидента.

- Факт в том, что результаты (Хохлова и Щемеровой) аннулированы. Как я понимаю, это сделали уже сами организаторы Московского марафона, - приводит Р-Спорт слова Бутова. - Вопрос только в том, что это массовый, а не профессиональный забег, хотя и профессиональные спортсмены в нем участвовали. Есть вопросы, но мы (ВФЛА) разберемся.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/athletics/20161004/1110330323.html

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