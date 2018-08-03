ВФЛА не знала о третьем предупреждении Лысенко

Антидопинговый координатор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Иконникова отметила, что организация до конца июля не была проинформирована о том, что прыгун в высоту Данил Лысенко может получить третье предупреждение от ИААФ за пропуск допинг-тестов. Ранее международная федерация временно отстраниала спортсмена, который прпоустил три теста во внесоревновательный период.

- С апреля до конца июля федерация не получала никаких писем от ИААФ, - приводит "Р-Спорт" слова Иконниковой. - От спортсмена тоже не поступало никакой информации об отправленных ему предупреждениях. Доступ в систему ADAMS есть только у самого спортсмена и антидопинговой организации. Мы можем контролировать, принимать какие-то меры, способствовать тому, чтобы спортсмен срочно бросил все и заполнил необходимые данные в системе, только после того, как нам сообщают о проблемах.

РУСАДА нас регулярно уведомляет о том, что кто-то из тестируемых в их пуле легкоатлетов не заполнил какие-то данные в необходимые сроки, IAAF тоже часто так делает. Но именно по Лысенко с апреля по июль не было никаких писем. Они приходили только лично спортсмену, а он нам о них ничего не говорил. Откуда мы можем что-то узнать в такой ситуации?