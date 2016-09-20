ВФЛА не выполнила 4 из 40 критериев ИААФ, нужных для восстановления в правах

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заявил, что федерация не выполнила 4 критерия из 40, которые установила Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) для восстановления в правах российских легкоатлетов. Также Шляхтин сообщил, что временный координационный комитет Олимпийского комитета России (ОКР) по взаимодействию с Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и ИААФ по вопросам приведения деятельности ВФЛА в соответствие с Всемирным антидопинговым кодексом и антидопинговыми правилами ИААФ и восстановлению членства ВФЛА в ИААФ во главе с Геннадием Алешиным был ликвидирован.

– Изначально было 40 критериев, мы, грубо говоря, 36 выполнили, а 4 – нет. Теперь эти четыре критерия надо "доворачивать" и делать анализ доклада Макларена с точки зрения его работы и видения федерации, – цитирует "Р-Спорт" Шляхтина. – Срок выполнения критериев? Сроков нет.

Президиум ВФЛА не решает вопросы выполнения критериев восстановления ВФЛА, это внутренняя работа федерации. На сегодняшний день с учетом ликвидации временного координационного комитета ОКР получается один орган, который должен эти требования выполнять. Но сегодня нет понимания, почему комиссия была ликвидирована и с чем связано это решение. Как я понимаю, с учетом создания группы Виталия Смирнова ОКР посчитал, что рабочую группу во главе с Геннадием Алешиным необходимо ликвидировать. Сегодня-завтра будем обсуждать эту ситуацию.

Напомним, ВФЛА была исключена из ИААФ. Позже Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию ОКР к ИААФ, тем самым оставив в силе отстранение федерации. В результате на Олимпиаде-2016 из российских легкоатлетов выступила только прыгунья в длину Дарья Клишина.