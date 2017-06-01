ВФЛА не считает, что ИААФ затягивает рассмотрение заявок легкоатлетов на участие в стартах

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин не считает, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) затягивает время рассмотрения заявок россиян на участие в международных стартах.

Ранее ИААФ приняла решение на время лишения членства ВФЛА в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

- ИААФ тянет время? Нет, мне так абсолютно не кажется, - приводит ТАСС слова Шляхтина. - Мы находимся с ними в регулярном контакте, и есть понимание, почему так происходит. Заявок много, идут проверки, плюс у проверяющих в ИААФ очень щепетильный подход. Проверить сто человек за один день невозможно.

Россияне будут выступать в Лондоне под нейтральным флагом. Кто пройдет критерии отбора, тот и поедет, но предположительной цифры участников быть по определению не может, поскольку ответа по остальным атлетам еще нет.