ВФЛА не получила ответа от ИААФ на письмо по поводу отсутствия прогресса

Исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Александр Паркин заявил, что организация не получила ответа от рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) по поводу заявления главы организации Себастьяна Коэ о замедлении темпов восстановления российской легкой атлетики. Ранее сообщалось, что ВФЛА направила главе рабочей группы ИААФ Руне Андерсену письмо с комментариями по поводу слов Коэ.

– Ответа от ИААФ на свое письмо ВФЛА не получила, – цитирует ТАСС Паркина. – Предполагаю, что ответа на наше письмо и не будет. Скорее всего, эти вопросы будут обсуждаться на заседании рабочей группы в июне.