11:04 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ВФЛА не получила ответа от ИААФ на письмо по поводу отсутствия прогресса

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Исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Александр Паркин заявил, что организация не получила ответа от рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) по поводу заявления главы организации Себастьяна Коэ о замедлении темпов восстановления российской легкой атлетики. Ранее сообщалось, что ВФЛА направила главе рабочей группы ИААФ Руне Андерсену письмо с комментариями по поводу слов Коэ.

– Ответа от ИААФ на свое письмо ВФЛА не получила, – цитирует ТАСС Паркина. – Предполагаю, что ответа на наше письмо и не будет. Скорее всего, эти вопросы будут обсуждаться на заседании рабочей группы в июне.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4215870

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