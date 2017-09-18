ВФЛА не получила отказа двум украинским атлетам уже сейчас выступать за Россию

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) пока не получала от Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) официальных документов, в которых говорится об отказе ФЛАУ сократить переходный период и разрешить воспитанникам украинской школы легкой атлетики Анжелике Шевченко и Георгию Быкову, получившим российское гражданство, уже сейчас выступать за Россию.

"Мы пока не получили никаких официальных документов от украинских коллег, поэтому давать какие-то официальные комментарии было бы преждевременно, – цитирует ТАСС вице-президента ВФЛА Юлию Тарасенко. – Нам нужно понять, на что они ссылались, принимая такое решение, и какими пунктами правил руководствовались. То есть Украина должна предоставить нам официальный отказ, в котором должно четко указано, на основании чего было принято такое решение. Дождемся ответа, а потом определим свою позицию".

Шевченко и Быков переехали в Санкт-Петербург, Анжелика вышла замуж за российского бегуна Валентина Смирнова, Быков переехал из Донецка. Шевченко последний раз выступала за Украину в 2012 году, а Быков – еще раньше.

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