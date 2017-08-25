ВФЛА не получала уведомлений от ИААФ о положительных допинг-пробах россиян на ЧМ-2017

Антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова подчеркнула, что организация не получала от ИААФ уведомлений о положительных допинг-пробах российских спортсменов на чемпионате мира-2017 в Лондоне. Сегодня портал Insidethegames сообщил, что трое спортсменов провалили допинг-тестирование на турнире. Среди этих легкоатлетов нет призеров ЧМ.

– Нам в ВФЛА никаких уведомлений не приходило, и, учитывая, как тщательно тестировались наши спортсмены последние два года, уверена, что и не придет, – приводит "Р-Спорт" слова Иконниковой. – В случае обнаружения лабораторией неблагоприятного результата анализа, естественно, всегда информируются ИААФ и ВАДА. Так как в данном случае мы говорим о соревновательном контроле, ответственность за допинг-контроль на чемпионате мира по легкой атлетике несет ИААФ. В случае положительной пробы по правилам ИААФ уведомляется спортсмен и, конечно, национальная федерация.

Напомним, что российские легкоатлеты выступали на ЧМ в нейтральном статусе. Золото взяла прыгунья в высоту Мария Ласицкене. Серебряные медали завоевали Сергей Шубенков (110 м с барьерами), Дарья Клишина (прыжки в длину), Валерий Пронкин (метание молота), Сергей Широбоков (ходьба на 20 км) и Данил Лысенко (прыжки в высоту).