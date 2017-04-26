ВФЛА не получала от ИААФ уведомление о лишении медалей за эстафету на ЧМ-2013

Координатор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Иконникова заявила, что все сообщения о лишении золотых медалей чемпионата мира-2013 российских спортсменок являются домыслами. Руководитель отметила, что на данный момент никаких уведомлений от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) не получено.

– Пока официальных писем или уведомлений от ИААФ к нам не пришло по поводу лишения золота в эстафете чемпионата мира-2013, – цитирует "Р-Спорт" Иконникову. – Решение по Кривошапке уже вышло по Лондону. Соответственно на время дисквалификации аннулируются ее результаты с 2012 года на два года. По правилам это и так понятно, что будет лишение медали. Это прописано в антидопинговых правилах. Но при этом мы получаем официальные письма от ИААФ, их нельзя называть формальностью. Сначала мы должны дождаться официального документа ИААФ о лишении медалей. На данный момент какие-то сообщения о лишении медалей – это домыслы.