ВФЛА не подтверждает снятие Исинбаевой с выборов

В пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) не подтвердили появившуюся в СМИ информацию о снятии кандидатуры Елены Исинбаевой с выборов президента ВФЛА.

"У нас такой новости нет. Подтвердить данную инфомацию мы не можем", – заявили в пресс-службе ВФЛА корреспонденту "СЭ" Марии МАРКОВОЙ.

Напомним, отчетно-выборная конференция ВФЛА пройдет 9 декабря в Москве. На пост главы организации помимо Исинбаевой претендуют действующий президент Дмитрий Шляхтин, генеральный секретарь Михаил Бутов и олимпийский чемпион в прыжках в высоту Андрей Сильнов.