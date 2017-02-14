ВФЛА направила ходатайства по заявкам 16 легкоатлетов в ИААФ

Глава антидопингового комитета Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Александр Паркин подчеркнул, что организация отправила ходатайства по индивидуальным заявкам 16 спортсменов на участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ). Ранее ходатайства были направлены по заявкам шести российских легкоатлетов.

- Рабочая группа ИААФ попросила нас отправлять ходатайства по каждому спортсмену отдельно, - приводит ТАСС слова Паркина. - Помимо отправленных шести ходатайств, мы направили эти документы в ИААФ по заявкам еще 16 спортсменов.

На данный момент 41 российский легкоатлет подал заявки в ИААФ для получения допуска к международным соревнованиям в статусе нейтральных спортсменов.