11:25 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ВФЛА направила ходатайства по заявкам 16 легкоатлетов в ИААФ

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Глава антидопингового комитета Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Александр Паркин подчеркнул, что организация отправила ходатайства по индивидуальным заявкам 16 спортсменов на участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ). Ранее ходатайства были направлены по заявкам шести российских легкоатлетов.

- Рабочая группа ИААФ попросила нас отправлять ходатайства по каждому спортсмену отдельно, - приводит ТАСС слова Паркина. - Помимо отправленных шести ходатайств, мы направили эти документы в ИААФ по заявкам еще 16 спортсменов.

На данный момент 41 российский легкоатлет подал заявки в ИААФ для получения допуска к международным соревнованиям в статусе нейтральных спортсменов.

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