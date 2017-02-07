ВФЛА надеется на допуск спортсменов до 18 лет к международным стартам

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) надеется, что ИААФ допустит к международным соревнованиям спортсменов до 18 лет. Ранее такое право получили спортсмены до 15 лет при выполнении определенных условий.

– ВФЛА приветствует позитивную информацию, которая была представлена рабочей группой по проделанной российской стороной работе в выполнении конкретных требований, изложенных в критериях проверки ИААФ, – говорится в сообщении ВФЛА. – Следует отметить положительное решение совета ИААФ по допуску спортсменов до 15 лет к участию в международных соревнованиях в качестве нейтральных атлетов без подачи заявок. В тоже время ВФЛА надеется на такое же решение в отношении спортсменов до 18 лет и ветеранов для их участия в международных соревнованиях.

Федерация совместно с Министерством спорта России и другими организациями продолжит усилия по выполнению критериев проверки ИААФ. В их числе значительное увеличение числа проб, которые РУСАДА планирует получить у российских легкоатлетов в 2017 году.

Накануне совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций утвердил доклад Рабочей группы, в соответствие с которым наша федерация может вернуться обратно в состав ИААФ не ранее ноября 2017 года.