ВФЛА начнет выплачивать долг ИААФ после оформления документов

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) начнет выплату долга Международной ассоциации легкой атлетики (ИААФ) после оформления всех необходимых юридических документов, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ВФЛА Дмитрия Шляхтина. ВФЛА должна выплатить 2,76 миллиона долларов как возмещение расходов, которые понесла ИААФ. Международная ассоциация потратила средства на расследование допингового скандала в российской легкой атлетике, содержание рабочей группы по восстановлению ВФЛА и так далее. Выплата долга является одним из невыполненных пунктов "дорожной карты" по восстановлению ВФЛА.

- 15 ноября мы отправили письмо в ИААФ с просьбой о встрече с уполномоченными представителями ИААФ для того, чтобы обсудить детали и порядок оплаты, - цитирует ТАСС Шляхтина. - Дело в том, что для того, чтобы выплатить более $2,7 млн, нам необходимо оформить ряд юридических документов (договор и так далее). Также мы просили у международной федерации возможность рассрочки, поскольку сумма достаточно серьезная. IAAF ответила нам, что к обсуждению возможности встречи мы вернемся после 4 декабря, когда закончится очередной совет этой организации.

Членство ВФЛА в ИААФ было приостановлено в 2015 году на основании отчета Ричарда Паунда о допинге в российской легкой атлетике. Из-за отстранения ВФЛА российские атлеты не приняли участия в Олимпиаде-2016 (за исключением Дарьи Клишиной), а с 2017 года выступают под нейтральным флагом, получая индивидуальные допуски. Еще одним из пунктов "дорожной карты" называется признание доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.