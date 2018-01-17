ВФЛА начала расследование о массовом снятии спортсменов с турнира из-за болезни

Дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) начала внутреннее расследование по факту массового снятия спортсменов на чемпионате и первенстве Сибирского федерального округа по легкой атлетике в помещении, сообщает пресс-служба организации. Тогда легкоатлеты отказались выходить на старт из-за визита большого количества допинг-офицеров.

Отмечается, что ВФЛА запросила у организаторов соревнований официальные документы. Федерация направила запросы о предоставлении информации спортсменам, которые снялись с соревнований, соответствующим региональным федерациям, министерствам и департаментам по спорту соответствующих регионов.

По результатам расследования дисциплинарная комиссия ВФЛА вынесет решение и предъявит виновным соответствующие санкции. Министерство спорта РФ, РУСАДА и ИААФ будут проинформированы о результатах расследования.

Турнир по легкой атлетике прошел с 13 по 14 января в Иркутске. Как сообщает Championat.com, на старт отказались выходить 36 спортсменов.