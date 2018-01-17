ВФЛА начала расследование о массовом снятии спортсменов с турнира из-за болезни

Дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) начала внутреннее расследование по факту массового снятия спортсменов на чемпионате и первенстве Сибирского федерального округа по легкой атлетике в помещении, сообщает пресс-служба организации. Тогда легкоатлеты отказались выходить на старт из-за визита большого количества допинг-офицеров.
Отмечается, что ВФЛА запросила у организаторов соревнований официальные документы. Федерация направила запросы о предоставлении информации спортсменам, которые снялись с соревнований, соответствующим региональным федерациям, министерствам и департаментам по спорту соответствующих регионов.
По результатам расследования дисциплинарная комиссия ВФЛА вынесет решение и предъявит виновным соответствующие санкции. Министерство спорта РФ, РУСАДА и ИААФ будут проинформированы о результатах расследования.
Турнир по легкой атлетике прошел с 13 по 14 января в Иркутске. Как сообщает Championat.com, на старт отказались выходить 36 спортсменов.
ФанФаныч
Стыд и рам! С такой ношей, да на Олимп.
18:28
spetrov
...Или, к примеру, что мешает взять пробу у "бараночника", некоторое число которых тоже в статье упоминается.
17:17
spetrov
Возник, к слову, один вопрос. Сама по себе болезнь является ли основанием для несдачи пробы? Каков порядок в этом случае? Приезжают же допинг-офицеры во внесоревновательный период. Скажем, даже в тот же закрытый город. Да не важно, куда. Болеет человек, не болеет, пробу-то все равно наверняка взять можно, если спортсмен на месте?
17:13
spetrov
Может быть и СЭ подключится. Тема-то такая. Была же в свое время статья на страницах по поводу перевыборов в Федерации ЛА, если не ошибаюсь. С интересными подробностями.
16:57
spetrov
В общем, ждем результатов расследования. И я в том числе.
16:52
spetrov
...Нет ответа от Не брата. Поза, понятно. На всякий случай оставлю здесь такое слово как "метафора". Вдруг чем в будущем поможет.
16:50
spetrov
...Или это было поспешное желание встать в позу обиженного с вашей стороны?
16:44
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
Может ВАДу подключить для прикола???? СУПЕР----НОВОСТЬ!!!, как раз перед оглашением МОК--овских лямпийских списков!!!!
16:35
spetrov
rus_deutsch, я читал ее там. И даже нашего коллегу mobile_actor'а в комментариях узрел.
16:27
spetrov
rus_deutsch, думаю, ты правильно говоришь про первопричину. И бить нужно по главному - по деньгам.
16:26
spetrov
Не брат, причинно-следственная связь тоже может быть, а может и не быть. И ее тоже надо устанавливать. Как бы тебе из своего подвала не хотелось иного.
16:25
rus_deutsch
ну вот поэтому я и пишу про устранение первопричины: надо рубить прямую связь между приемом допинга и получением мат.благ... нет теста - нет денег.
16:24
spetrov
rus_deutsch, ну выписка или не выписка, сколько там всего было спортсменов, какие болезни и т.д. - все надо проверять. После ведь тоже не означает вследствие.
16:20
zyzx
Зима вообще,люди болеют,тем более спортсмены на пике формы.
16:16
spetrov
rus_deutsch, в принципе, многое выглядит логичным. Так же и левый закос (а я думаю, что это устанавливается) - дисквалификация автоматом. Другое дело, говорят, что автор статьи ссылается на группу VK (немногочисленую), а группа VK, в свою очередь, на статью. В общем, надо проверять. В том числе и сведения автора.
16:15
Не брат
Не увидеть в этом причинно-следственную связь конечно можно, было бы желание.
16:13
rus_deutsch
Всё это очень просто решается на самом деле... Допинг принимают для получения стипендий, премий и надбавок к зарплате тренеров. Решение вопроса: 1. каждого спортсмена, получающего любое финансирование из бюджета любого уровня ОБЯЗАТЬ проходить допконтроль - и установить периодичность; 2. каждого тренера, подающего результаты своих воспитанников для повышения надбавки к зарплате ОБЯЗАТЬ вместе с документами представлять результаты тестирования с этих соревнований или близкого периода. Нет справки - нет денег. Точка.
16:11
эдпитер
всех обследовать независимо от того, соревновались или нет. Найдут что-то- дисквалификация, нет- пусть бегают.
16:02
spetrov
...А потом удивляются, откуда столько кляуз было друг на друга да столько приговоров. :)\
15:27
spetrov
Надо разбираться. Хоть комментаторы в ветках СЭ все уже для себя решили. Им бы во времена Вышинского, цены бы им не было. :)
15:26
Koira
опять Родченков нагалил расеюшке.
14:57
Весёлый©
День другой, а оно всё то же в Россиюшке.
14:46
Beard
Проверить всех снявшихся,и нет вопросов.То молодёжная хоккейная сборная в полном составе остаётся дома и не едет на МЧМ 2016,то у легкоатлетов повальный мор.То Спартак начинает рекламировать бромантан,То вся сборная ходаков Чегина сидит на допинге.На западе допинг жрут в одиночку,у нас командами или сборными.
14:40
Serenky25
Съели что то не то...(((:
14:35
Разбанен досрочно
ничего этих людей не берет. ни-че-го.
14:30