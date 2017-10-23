ВФЛА: Минспорт Греции предлагает проводить россиянам тренировочные сборы в своей стране

Спортивный директор Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) Андрей Крупорушников подчеркнул, что Министерство спорта Греции заинтересовано в налаживании партнерских отношений с ВФЛА и предлагает федерации рассмотреть возможность проведения учебно-тренировочных сборов.

Делегация ВФЛА в составе главного тренера национальной команды Юрия Борзаковского, спортивного директора Крупорушникова и члена президиума Андрея Шляпникова прибыла на прошлой неделе в Грецию по приглашению министра туризма этой страны.

– Мы обсудили возможности сотрудничества по нескольким направлениям, – приводит ТАСС слова Крупорушникова. – Во-первых, это проведение на территории Греции учебно-тренировочных сборов. Во-вторых, обеим сторонам интересна организация матчевых встреч между легкоатлетическими сборными наших стран всех возрастов. Как только ВФЛА восстановят в своих правах, мы сразу начнем активно прорабатывать возможности таких турниров.

Также мы намерены обмениваться опытом по проведению национальных соревнований. Могу сказать, что Греция заинтересована в налаживании тесных связей с ВФЛА. Рассматриваются все возможные варианты для проведения учебно-тренировочных сборов.