ВФЛА консультирует спортсменов при подаче заявок в ИААФ

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин подчеркнул, что организация оказывает консультационную поддержку спортсменам при подаче индивидуальных заявок в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ) на участие в турнирах.

Ранее глава рабочей группы ИААФ Руне Андерсен сообщил, что россияне опять получат возможность подачи индивидуальных заявок на участие в международных соревнованиях. Им предлагается выступать в качестве нейтральных спортсменов.

- Процесс подачи спортсменами индивидуальных заявок начался в четверг, - приводит ТАСС слова Шляхтина. - Спортсмены индивидуально отправляют эти заявки на участие в том или ином старте. ВФЛА помогает им, оказывает консультационную поддержку. Сколько спортсменов могут подать эти заявки? Только те легкоатлеты, которые находятся в международном пуле тестирования, это около 40 человек.

Ранее сообщалось, что заявку на участие в международных стартах в ИААФ подала чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Кучина. Легкоатлетка стала первой из россиян, инициировавших этот процесс.