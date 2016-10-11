20:54 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ВФЛА: ИААФ решит судьбу золотой медали Лысенко на ЧМ-2013

0
0
0
 
Татьяна ЛЫСЕНКО.МОК лишил Лысенко золота Олимпийских игр-2012

Пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Алла Глущенко сообщила, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) примет решение по золотой медали российской метательницы молота Татьяны Лысенко, которую она завоевала на чемпионате мира 2013 года в Москве. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) лишил россиянку золотой медали Олимпийских игр 2012 года после перепроверки допинг-проб. В допинг-пробе спортсменки был обнаружен туринабол.

"Судьбу золота, которое эта спортсменка выиграла на чемпионате мира в Москве, будет решать ИААФ", – цитирует ТАСС Лысенко.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3696420

0
0
0
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема


Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

США готовы воевать открыто...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ