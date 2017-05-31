ВФЛА: ИААФ отказала в допуске 28 россиянам из-за недостаточного количества допинг-тестирований

Исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Александр Паркин считает, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) не допустила 28 российских спортсменов до соревнований из-за отсутствия должного количества допинг-тестирований. Ранее организация одобрила три заявки россиян на участие в международных стартах под нейтральным флагом. 27 заявок до сих пор находятся в рассмотрении.

– Среди этих 28 спортсменов есть ветераны, это особенно обидно, их могли бы и допустить, – приводит ТАСС слова Паркина. - Недопуск связан с отсутствием должного количества допинг-тестирований. Нас беспокоит вопрос восстановления РУСАДА, мы надеемся, что организация будет восстановлена в правах и тестирование будет у нас на должном уровне.

Мы каждую неделю надоедаем им, чтобы они ускорили процесс допуска. Движение есть, но хочется быстрее. Пока как есть.