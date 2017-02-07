10:27 7 февраля | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ВФЛА и Минспорта продолжают работу по финансированию выступлений легкоатлетов

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Вопрос финансирования российских легкоатлетов, которые намерены выступить на чемпионате Европы в помещениях и чемпионате мира под нейтральным флагом, продолжает решаться Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) совместно с Министерством спорта РФ. Об этом сообщил президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

Вчера ИААФ на заседании в Монако оставила в силе отстранение российских легкоатлетов от международных стартов. Полного восстановления, по словам главы рабочей группы Руне Андерсена, российская легкая атлетика дождется не раньше ноября 2017 года. 

- Давайте все делать поэтапно, когда узнаем имена, тогда и будем рассуждать, как и на что они поедут. Вопрос финансирования мы обсуждаем с Минспорта, он требует времени, - цитирует ТАСС Шляхтина.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4001483

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