ВФЛА и Минспорт продолжают работу по финансированию выступлений легкоатлетов

Вопрос финансирования российских легкоатлетов, которые намерены выступить на чемпионате Европы в помещениях и чемпионате мира под нейтральным флагом, продолжает решаться Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) совместно с Министерством спорта РФ. Об этом сообщил президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.
Вчера ИААФ на заседании в Монако оставил в силе отстранение российских легкоатлетов от международных стартов. Полного восстановления, по словам главы рабочей группы Руне Андерсена, российская легкая атлетика дождется не раньше ноября 2017 года.
- Давайте все делать поэтапно, когда узнаем имена, тогда и будем рассуждать, как и на что они поедут. Вопрос финансирования мы обсуждаем с Минспортом, он требует времени, - цитирует ТАСС Шляхтина.
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что мелочиться, давайте сборные и спортсменов других стран финансировать.... нет лицензии - нет и финансирования, тем более эти нейтральные спортсмены почему-то живут не в России, а в сша и европах. Пусть возвращаются в свои урюпински... и поднимают рассейский спорт с мудко.
12:32