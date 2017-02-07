ВФЛА и Минспорт продолжают работу по финансированию выступлений легкоатлетов

Вопрос финансирования российских легкоатлетов, которые намерены выступить на чемпионате Европы в помещениях и чемпионате мира под нейтральным флагом, продолжает решаться Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) совместно с Министерством спорта РФ. Об этом сообщил президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

Вчера ИААФ на заседании в Монако оставил в силе отстранение российских легкоатлетов от международных стартов. Полного восстановления, по словам главы рабочей группы Руне Андерсена, российская легкая атлетика дождется не раньше ноября 2017 года.

- Давайте все делать поэтапно, когда узнаем имена, тогда и будем рассуждать, как и на что они поедут. Вопрос финансирования мы обсуждаем с Минспортом, он требует времени, - цитирует ТАСС Шляхтина.