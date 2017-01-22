ВФЛА готова представить доказательства соблюдения правил отстранения тренера Казарина

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин отметил, что ВФЛА готова представить Международной федерации легкой атлетики (ИААФ) доказательства соблюдения правил отстранения тренеров, которые подозреваются в допинговых нарушениях. В новом фильме ARD о допинговых нарушениях в российской легкой атлетике бегун Андрей Дмитриев заявил, что отстраненные от работы по подозрению в причастности к нарушению антидопинговых правил тренеры продолжают работать с легкоатлетами сборной. В их числе Владимир Казарин – один из главных фигурантов допингового скандала в российской легкой атлетике 2015 года.

– Если отстраненные тренеры сборы и проводили, то организованы они были на их личные деньги, – цитирует ТАСС Шляхтина. – Им ничто не мешает арендовать гостиницу и тренировать там, где им понравится. Если у комиссии ИААФ возникнут вопросы, то у нас есть все документы по временным отстранениям, включая Казарина. В списках есть все имена, кто ездил на сборы, жил в гостинице. Их там нет.

Все отстраненные тренеры были сняты со ставок, федерация и государство не имеют никакого отношения к учебно-тренировочному процессу, который они могли организовывать. За свои деньги они могут поехать в любую страну, в те же США. Заплатить там несколько долларов за аренду стадиона и тренировать. И там никто не спросит, кто такой Казарин.