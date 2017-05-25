ВФЛА: Британские визы на ЧМ в Лондоне спортсменам лучше получать заранее

Спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Андрей Крупорушников выразил надежду на то, что задержка рассмотрения документов на визу в США Сергея Шубенкова связана с несогласованности работы посольства и консульства. Из-за этого российский спорт не смог принять участия на этапе "Бриллиантовой лиги" в Юджине.

- Надеемся, все дело в немного несогласованной работе посольства и консульства, - сказал Крупорушников. - Не думаю, что здесь есть какие-то серьезные подвохи. Хотя все мы очень расстроены из-за случившегося. Особенно Сергей Клевцов - тренер Шубенкова.

- Клевцов уже высказал опасения, что могут возникнуть сложности с получением британской визы и Шенгена.

- На данный момент есть две страны, которые идут с нами вразрез - это США и Великобритания. Ну, по Марии Шараповой еще и со стороны французов, как мы видим, пошел некоторый негатив. Теоретически, американцы и британцы могут вставлять нам палки в колеса. По части легкой атлетики сюда же можно отнести, наверное, Германию. Но мы все-таки надеемся, что произошедшее - единичный сбой, а не какая-то система.

- Но на чемпионат мира, который пройдет в Лондоне, визы спортсменам лучше делать заранее?

- Это однозначно. Обязательно проведем определенную работу, чтобы полностью понимать, откуда это все все-таки идет и удостовериться в том, что случившееся - не более чем технический сбой. (Владимир ИВАНОВ)