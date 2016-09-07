ВФЛА 23 сентября определится с датой проведения отчетно-выборной конференции

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) 23 сентября на заседании президиума определится с датой проведения отчетно-выборной конференции, на которой будет определено новое руководство организацией на ближайший четырехлетний олимпийский цикл, информирует ТАСС. Об этом сообщил генеральный секретарь ВФЛА Михаил Бутов.

Согласно закону, каждая спортивная федерация после окончания Олимпиады должна провести отчетно-выборную конференцию, на которой должна быть дана оценка работе ее руководства за четыре года. Несмотря на то, что внеочередные выборы президента ВФЛА состоялись относительно недавно - в середине января этого года, эта общественная организация в соответствии со своим уставом обязана провести новые выборы своего руководства в срок не позднее 6 месяцев после окончания Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Решение о точной дате проведения отчетно-выборной конференции должно быть принято на ближайшем заседании президиума ВФЛА.

Согласно уставу ВФЛА, президиум федерации должен уведомить о сроках отчетно-выборной конференции, месте ее проведения и повестке всех членов ВФЛА не позднее чем за 60 дней. Следовательно, выборы руководства ВФЛА состоятся не раньше 23 ноября 2016 года и не позже 21 февраля 2017 года.