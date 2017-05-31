Вера Ребрик: "Не факт, что все организаторы турниров будут рады видеть участников под нейтральным флагом"

Чемпионка Европы-2012 в метании копья Вера Ребрик в интервью "СЭ" рассказала, что не уверена, что организаторы турниров будут рады видеть участников под нейтральным флагом. Спортсменка добавила, что теперь нужно работать над получением приглашений.

Сегодня Международная федерация легкой атлетики (ИААФ) одобрила заявки трех российских спортсменов на участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Помимо Ребрик допуск получили Ксения Аксенова (бег на 400 метров) и Вера Рудакова (бег на 400 метров с барьерами).

– Сейчас испытываю большую радость, – отметила Ребрик. – Мы, конечно, и надеялись, что все так произойдет. В моем случае по-другому и не должно было случиться.

– У вас действительно особенный случай, ведь российское гражданство вы получили только в мае 2014-го, а до этого выступали за Украину. То есть, даже если бы какая-то система в отечественной легкой атлетике и была, вы никак не могли быть ее частью.

– Это я имела в виду.

– Узнали об одобрении вашей заявки сегодня?

– Буквально за полчаса до вашего звонка. Пока даже не понимаю, как будем действовать дальше. Нужно сначала прийти в себя от радостной вести, а уже потом думать о дальнейших соревновательных планах. Но главный старт, конечно, известен – это чемпионат мира в Лондоне.

– В прошлые сезоны вас преследовали различные травмы. Сейчас подготовка складывается нормально?

– Вроде как да. Будем надеяться, так все и продолжится. На данный момент мы готовимся к сезону дома, в Ялте. 16 июня выступим на "Мемориале Евстратова" в Жуковском, а дальше будем смотреть. Допуск до международных стартов мы получили, но еще не факт, что все организаторы будут рады видеть участников под нейтральным флагом. Нужно приглашение. А у меня пока на данный момент нет даже Шенгена. Ведь чтобы его открывать, нужно письмо от организаторов, так что теперь будем заниматься этим вопросом. (Владимир ИВАНОВ)

ИААФ одобрила заявки трех российских легкоатлетов на участие в международных соревнованиях // Ксения Аксенова: "Эндорфины переполняют"