Ведущие стайеры мира Бекеле, Кипчоге и Кипсанг примут участие в Берлинском марафоне

Три ведущих марафонца мира - эфиоп Кенениса Бекеле и кенийцы Элиуд Кипчоге и Уилсон Кипсанг - примут участие в Берлинском марафоне-2017. Забег состоится 24 сентября.

Кипчоге - олимпийский чемпион-2016 в марафоне, а 6 мая этого года установил неофициальный мировой рекорд, пробежав 42 км 195 м в коммерческом забеге за 2:00.25.

Кипсанг - бронзовый призер Лондона-2012, а в 2013 году установил мировой рекорд (2:03.23), который был побит год спустя.

Бекеле - трехкратный олимпийский чемпион и рекордсмен мира в беге на 5 и 10 км. В марафонах он стал участвовать с 2014 года.

- Это просто сон, - сказал директор соревнований Марк Милде. - Нечасто три сильнейших марафонца в мире соревнуются друг с другом. Мы держим кулаки, чтобы была хорошая погода и ждем потрясающей конкуренции.