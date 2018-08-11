Василий Мизинов: "Был готов и за первое место бороться"

Россиянин Василий Мизинов, выигравший бронзу чемпионата Европы по легкой атлетике в Берлине в ходьбе на 20 километров, отметил, что рад первой медали на международных стартах в карьере, но был готов бороться за золото. По его словам, он готовился идти как на тренировке.

- Это моя первая международная медаль в карьере. А так был готов и за первое место бороться, и за второе, - цитирует "РИА Новости" Мизинова. - Испанец Мартин удивил, что так пошел, я думал, что будут главными соперниками итальянцы, немцы или Гарсия. Но конкурировать можно.

Тактика была - пройти 15 километров как на тренировке, а потом прибавить. Но после 17 километра у меня было уже две записки с предупреждениями, пришлось просто держать темп, чтобы попасть в призы.

Погода наша, когда приехали в понедельник, была жара 36 градусов, я думал, будет сауна, но в итоге условия были комфортными, отсюда и результат более-менее нормальный. Усталости нет, готов был быстрее идти.