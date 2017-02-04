Валерия Зырянова: "Индивидуальную заявку в ИААФ не подавала, но подумаю над этим"

Россиянка Валерия Зырянова, победившая в толкании ядра на соревнованиях "Русская зима" в Москве думает над подачей индивидуальной заявки в ИААФ для участия в международных турнирах. Зырянова установила личный рекорд, показав результат 17,65 метра.

– Норматив у меня есть, а допуска нет. Я не в (международном) пуле (тестирования на допинг), поэтому для меня сейчас главное – улучшение собственного рекорда, а потом уже попадание в пул и, дай бог, отбор на международные старты, – цитирует "Р-Спорт" Зырянову. – Индивидуальную заявку в ИААФ я не подавала, и намерения мои в этом плане зависят от того, как я выступлю на чемпионате России. Если результат будет достойным, то с тренером мы обсудим вопрос подачи заявки.