19:19 4 февраля | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Валерия Зырянова: "Индивидуальную заявку в ИААФ не подавала, но подумаю над этим"

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Россиянка Валерия Зырянова, победившая в толкании ядра на соревнованиях "Русская зима" в Москве думает над подачей индивидуальной заявки в ИААФ для участия в международных турнирах. Зырянова установила личный рекорд, показав результат 17,65 метра.

– Норматив у меня есть, а допуска нет. Я не в (международном) пуле (тестирования на допинг), поэтому для меня сейчас главное – улучшение собственного рекорда, а потом уже попадание в пул и, дай бог, отбор на международные старты, – цитирует "Р-Спорт" Зырянову. – Индивидуальную заявку в ИААФ я не подавала, и намерения мои в этом плане зависят от того, как я выступлю на чемпионате России. Если результат будет достойным, то с тренером мы обсудим вопрос подачи заявки.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/athletics/20170204/1115853034.html

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