Валерий Пронкин: "Полный стадион? Я вышел – и кайфовал"

Российский метатель молота Валерий Пронкин, завоевавший серебряную медаль чемпионата мира, признался, что нехватка опыта ему не помешала, передает из Лондона спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ. 23-летний россиянин впервые выступал на международном уровне на взрослом уровне.

– Это ваш первый взрослый международный старт?

– Да.

– Нехватка опыта в чем-то проявлялась?

– Только в квалификации. Я же в финал попал лишь с третьей попытки. Пришлось понервничать. Сегодня в середине соревнований немного подзажался, но мой тренер Вадим Херсонцев вовремя дал "люлей" – и все встало на свои места.

– Полный стадион не напугал?

– Меня тренер сразу предупреждал, что либо он придаст дополнительной энергии, либо загонит в яму. Получился первый вариант. Я вышел – и кайфовал.

Полностью интервью Пронкина