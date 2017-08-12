Валерий Пронкин: "Обидно, что российскому футболу уделяют так много внимания"

Серебряный призер чемпионата мира-2017 в метании молота Валерий Пронкин отметил, что не смотрит российский футбол и никогда не будет смотреть. Он также добавил, что ему обидно, что этому виду спорта уделяют так много внимания.

– "Королева спорта" – далеко не самый рейтинговый по нашим временам вид. Внимания к нему негусто. Обидно?

– Обидно. Вот недавно был чемпионат России в Жуковском, - приводит "Р-Спорт" слова Пронкина. - Приехал в первый день Дмитрий Анатольевич Медведев. Выхожу на квалификацию – смотрю, народу-то сколько, полный стадион! Выступил Дмитрий Анатольевич, открыл соревнования, хорошие слова пожелал, уехал. Я на следующий день выхожу на финал – народу никого. Как это объяснить – популярностью Дмитрия Анатольевича?

– Пожалуй, этот вопрос лучше оставить без ответа.

– А другие турниры взять… Зрители на соревнованиях – только те, кто в нем участвуют или их друзья. Никакой популяризации нет. Какая-нибудь десятая российская футбольная лига больше людей соберет.

Российский футбол я не смотрю и не буду никогда смотреть, наверное. Мне действительно обидно.