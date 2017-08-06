Валерий Борзов: "После выхода Болта на пенсию фаворита в спринте не будет"

Двукратный олимпийский чемпион в беге на 100 м и 200 м в составе сборной СССР Валерий Борзов считает, что на неудачном результате Усэйна Болта сказался его возраст. По мнению Борзова, результаты стометрового забега на чемпионате мира не были высоки.

- Итоги немного неожиданные, все ждали другого результата от Болта, - приводит ТАСС слова Борзова. - Не получилось уйти победителем, как он хотел, но король уходит, теперь будет другой король, хотя после выхода Болта на пенсию явного фаворита в спринте не будет, что положительно скажется на конкуренции. Действительно, на его результате сказывается возраст, он и сам раньше говорил, что его преследуют мелкие травмы и прочее. Теперь посмотрим, как будет развиваться его судьба, что он скажет.

Победа Гэтлина? Мне хотелось бы обратить внимание на снижение результатов финальных забегов, 9,92 секунды - не очень высокий показатель для победителя. В целом результаты ниже, чем то, что показывали ребята раньше, это является следствием последних допинговых скандалов, и снижение результатов показывает, что эта проблема стала очень весомой.