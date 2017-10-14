Валентин Балахничев: "Значки почетного члена ЕАА своевременно отправлю по почте"

Бывший президент ВФЛА Валентин Балахничев, лишенный почетного членства в совете Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕАА), сообщил, что своевременно отправит ее значок по почте. Он отметил, что сам не хочет состоять в международной организации.

- Лишение почетного членства в ЕАА – это чисто технический вопрос, который можно было вообще не выносить на политический уровень и внутри себя решить его, - цитирует "Р-Спорт" Балахничева. - Я согласен с тем, что меня лишили членства в ЕАА, я не хочу быть в этой организации ни в каком качестве. Они что, хотят из мелкой детали сделать какое-то большое политическое событие против России? Ну, пожалуйста, это на их совести. Голосование зачем-то устроили. Если уж устроили его, оно должно было быть тайным, а не открытым.

Какое может быть вообще голосование, когда я сам лично давно уже написал заявление о выходе из ИААФ и ЕАА? Как я мог оставаться членом ЕАА? Из меня делают какую-то игрушку. Пусть (глава ЕАА Свен Арне) Хансен занимается своими проблемами. ЕАА уже изжила себя как организация. Я отправлю их значки своевременно "Почтой России".