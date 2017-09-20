Валентин Балахничев: "Все мы попали в какой-то непонятый фильм ужасов"

Французское издание Le Monde сообщило, что первый вице-президент Международной федерации легкой атлетики (ИААФ) Сергей Бубка может быть причастен к коррупционной сделке с участием сына экс-главы ИААФ Ламина Диака, Папа Массата Диака и бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева. Сообщается, что летом 2009 года Бубка перевел 45 тысяч долларов компании New Mills Investments, бенефициаром который был Балахничев. По информации финансовой прокуратуры Франции есть признаки того, что деньги были получены в обмен на голоса членов ИААФ и МОК, которые участвовали в выборе городов на Олимпийские игры и другие турниры.

– Может ли на этот раз быть повторение истории с Патриком Хикки, которого обвиняли в махинации с билетами на Играх-2016, несколько месяцев держали в Бразилии, сняли практически со всех постов, а потом сказали, что никаких доказательств его вины нет?

– Мне кажется, все мы попали в какой-то непонятный фильм ужасов, где этот самый ужас продолжается без конца. Проходит одна история, на ровном месте возникает другая, которая так же высосана из пальца. Но западные СМИ подают это, как огромные нарушения. Я про себя уже не говорю, но тень падает на тех людей, репутация которых прежде никогда не была запятнана.

– Хоть какие-то эмоции новые обвинительные публикации у вас вызывают?

– А как иначе? Пока человек живой, такое не может не вызывать у него эмоций.

– Что посоветуете Бубке, который впервые попал в столь неприятную ситуацию?

– У Сергея Назаровича достаточно много возможностей и хватает ума, чтобы защищать свои интересы. А мои советы могут быть использованы против него, поэтому воздержусь от них. (Владимир ИВАНОВ)