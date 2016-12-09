19:11 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Валентин Балахничев: "Шляхтин должен выполнить обещание и восстановить членство ВФЛА в ИААФ"

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Экс-глава ВФЛА Валентин Балахничев, комментируя назначения на пост главы организации Дмитрия Шляхтина, подчеркнул, что он рад приходу молодежи. По словам Балахничева, Шляхтин должен восстановить членство ВФЛА в ИААФ.

– Приходит молодежь, я этому очень рад, – приводит "Р-Спорт" слова Балахничева. – А Шляхтин должен исполнить свой долг и выполнить свои обещания вернуть легкую атлетику в международную семью. Сейчас будем смотреть. До этого он работал мало, больше внимания уделяя министерской должности. Сейчас, наверное, придется работать больше.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/athletics/20161209/1113486382.html

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