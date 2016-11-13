Валентин Балахничев: "России следует готовиться к самому худшему варианту развития событий"

Бывший президент ВФЛА Валентин Балахничев, комментируя решение МОК о выделении ВАДА 500 тысяч долларов за активное сотрудничество в расследовании применения допинга в российском спорте, отметил, что стране следует готовиться к самому худшему варианту развития событий. По словам экс-руководителя, шанса на расформирование ВАДА больше нет.



– Финансовая поддержка от МОК означает, что перенос презентации доклада Макларена вызван недостатком средств на тотальную проверку русских проб, – написал Балахничев в Facebook. – Теперь деньги нашлись, стороны договорились. В обмен МОК отстоял право на финальные оргвыводы. ВАДА деваться некуда – на кону репутация. Они будут любыми методами доказывать, что Макларен был прав и не зря поставил МОК в дурацкое положение перед Олимпиадой в Рио.



"Мировая" между МОК и ВАДА подписана, политическая позиция по России, видимо, выработана. Подтверждением тому служит поддержка МОК переизбрания президента ВАДА Крейга Риди на очередной срок. Шанса на расформирование ВАДА больше нет. России следует готовиться к самому худшему варианту развития событий.