Валентин Балахничев: "Рад, что меня нет в заявлении о коррупции в ИААФ"

Бывший глава ВФЛА Валентин Балахничев, ранее занимавший пост казначея ИААФ, доволен тем, что его фамилия не фигурирует в заявлениях прокуратуры Франции о коррупционной схеме вокруг Папы Диака, сына экс-президента ИААФ Ламина Диака. По данным французских властей, махинации были связаны с подкупом членов МОК и ИААФ.

- Я доволен, что меня в этих заявлениях нет, что ко мне нет претензий, - цитирует "Р-Спорт" Балахничева. – Такие заявления на основании документов просто так не делаются. А то, что там есть какой-то смысл, говорит дело Фрэнки Фредерикса. То есть был такой прецедент. И сейчас это говорит о серьезности возможных обвинений. Но я не могу ничего утверждать, без фактов я не имею права этого делать.

Ранее сообщалось, что расследование касается возможных взяток при выборах Рио-де-Жанейро и Токио хозяевами Олимпийских игр-2016 и 2020. Во вторник, 5 сентября, полиция Рио провела обыски в доме экс-главы оргкомитета Олимпиады-2016 Карлоса Артура Нузмана.