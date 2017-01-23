Валентин Балахничев: "Работая в госслужбе, Родченков был обязан хранить тайну"

Бывший президент ВФЛА Валентин Балахничев считает предателем Григория Родченкова. Накануне немецкий телеканал ARD и Хайо Зеппельт представили еще один фильм о русском допинге. В 10-минутной ленте в роли нового информатора предстал российский легкоатлет Андрей Дмитриев.

– Предателем, независимо от правдивости предоставленной информации, можно считать Родченкова. Работая в госслужбе, он был обязан хранить тайну.

В данном же случае есть спортсмен, который, как он уверяет, борясь с допингом, сделал некоторые съемки, вошел в контакт с ВАДА и рассказал о нарушениях. Дмитриев кого-то обвиняет в употреблении запрещенных препаратов. По меньшей мере, он является человеком, который обманывает, вводит в заблуждение спортивную общественность. Мне Андрей неприятен. Если ты что-то знаешь, почему бы с этим не разобраться на уровне российских федераций, зачем писать в международные? Это на его совести. Я считаю, что таким доносительством вряд ли можно что-то изменить. (Любовь КОНЯЕВА)