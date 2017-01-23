11:17 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Валентин Балахничев: "Работая в госслужбе, Родченков был обязан хранить тайну"

0
0
0
9

Бывший президент ВФЛА Валентин Балахничев считает предателем Григория Родченкова. Накануне немецкий телеканал ARD и Хайо Зеппельт представили еще один фильм о русском допинге. В 10-минутной ленте в роли нового информатора предстал российский легкоатлет Андрей Дмитриев.

– Предателем, независимо от правдивости предоставленной информации, можно считать Родченкова. Работая в госслужбе, он был обязан хранить тайну.

В данном же случае есть спортсмен, который, как он уверяет, борясь с допингом, сделал некоторые съемки, вошел в контакт с ВАДА и рассказал о нарушениях. Дмитриев кого-то обвиняет в употреблении запрещенных препаратов. По меньшей мере, он является человеком, который обманывает, вводит в заблуждение спортивную общественность. Мне Андрей неприятен. Если ты что-то знаешь, почему бы с этим не разобраться на уровне российских федераций, зачем писать в международные? Это на его совести. Я считаю, что таким доносительством вряд ли можно что-то изменить. (Любовь КОНЯЕВА)

Опрос

Как вы считаете, меняется ли ситуация в российской легкой атлетике?
голосовать
0
0
0
9
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (9)
Войти, чтобы оставить комментарий

m33

Балахничёв просто красавец! Уже исходя из заголовка ясно что допинг спортсмены жрали вёдрами. Молчал бы уж и не высовывался, клоун.

13:06

fedd

да почитаешь комменты....ну и поколение китайских болванчиков выросло.

13:05

Max2015

Очень похоже на явку с повинной - информация о государственной допинговой программе составляла, оказывается, страшную, которую обязаны были хранить госслужащие. Но не сохранили...

12:19

Slim Taller

Он и хранил.пока не начали вдруг скоропостижно умирать его товарищи.

12:09

singsinner

ну че вы напали на человека-- он же по понятиям прав, нельзя так своих ssучивать--- а по закону он не знает...

11:51

alar

Когда ловят убийцу, вора давать на него показания не считается, среди законопослушных граждан, предательством. Почему Родченков, сдав негодяев считается предателем?

11:45

kozban400

Родченков - предатель, Дмитриев - подлец, а кто ж тогда В.В.Балахничёв? Его комментарий очень мне напомнил басню И.А.Крылова: "Ягненок в жаркий день зашел к ручью напиться: И надобно ж беде случиться, Что около тех мест голодный рыскал Волк. Ягненка видит он, на добычу стремится; Но, делу дать хотя законный вид и толк, Кричит: «Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом Здесь чистое мутить питье мое С песком и с илом? За дерзость такову Я голову с тебя сорву». –

11:44

Kharyok1

Пилять, ну почему Вы такой тупой, Балахничев? Какую тайну? О том, что российские спортсмены дубасят допинг? Думай, прежде чем болтать, идиотина!

11:40

Анти жив

В отличие от спортсменов, вина Балахничева доказана полностью, вопрос почему столь серьезное издание как СЭ продолжает предоставлять место для этого нерукопожатного человека?

11:26

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ