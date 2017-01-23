Валентин Балахничев: "Работая в госслужбе, Родченков был обязан хранить тайну"

Бывший президент ВФЛА Валентин Балахничев считает предателем Григория Родченкова. Накануне немецкий телеканал ARD и Хайо Зеппельт представили еще один фильм о русском допинге. В 10-минутной ленте в роли нового информатора предстал российский легкоатлет Андрей Дмитриев.
– Предателем, независимо от правдивости предоставленной информации, можно считать Родченкова. Работая в госслужбе, он был обязан хранить тайну.
В данном же случае есть спортсмен, который, как он уверяет, борясь с допингом, сделал некоторые съемки, вошел в контакт с ВАДА и рассказал о нарушениях. Дмитриев кого-то обвиняет в употреблении запрещенных препаратов. По меньшей мере, он является человеком, который обманывает, вводит в заблуждение спортивную общественность. Мне Андрей неприятен. Если ты что-то знаешь, почему бы с этим не разобраться на уровне российских федераций, зачем писать в международные? Это на его совести. Я считаю, что таким доносительством вряд ли можно что-то изменить. (Любовь КОНЯЕВА)
m33
Балахничёв просто красавец! Уже исходя из заголовка ясно что допинг спортсмены жрали вёдрами. Молчал бы уж и не высовывался, клоун.
13:06
fedd
да почитаешь комменты....ну и поколение китайских болванчиков выросло.
13:05
Max2015
Очень похоже на явку с повинной - информация о государственной допинговой программе составляла, оказывается, страшную, которую обязаны были хранить госслужащие. Но не сохранили...
12:19
Slim Taller
Он и хранил.пока не начали вдруг скоропостижно умирать его товарищи.
12:09
singsinner
ну че вы напали на человека-- он же по понятиям прав, нельзя так своих ssучивать--- а по закону он не знает...
11:51
alar
Когда ловят убийцу, вора давать на него показания не считается, среди законопослушных граждан, предательством. Почему Родченков, сдав негодяев считается предателем?
11:45
kozban400
Родченков - предатель, Дмитриев - подлец, а кто ж тогда В.В.Балахничёв? Его комментарий очень мне напомнил басню И.А.Крылова: "Ягненок в жаркий день зашел к ручью напиться: И надобно ж беде случиться, Что около тех мест голодный рыскал Волк. Ягненка видит он, на добычу стремится; Но, делу дать хотя законный вид и толк, Кричит: «Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом Здесь чистое мутить питье мое С песком и с илом? За дерзость такову Я голову с тебя сорву». –
11:44
Kharyok1
Пилять, ну почему Вы такой тупой, Балахничев? Какую тайну? О том, что российские спортсмены дубасят допинг? Думай, прежде чем болтать, идиотина!
11:40
Анти жив
В отличие от спортсменов, вина Балахничева доказана полностью, вопрос почему столь серьезное издание как СЭ продолжает предоставлять место для этого нерукопожатного человека?
11:26