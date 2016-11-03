Валентин Балахничев: "Надеюсь на беспристрастное рассмотрение своего иска о дисквалификации"

Бывший президент ВФЛА Валентин Балахничев выразил надежду на то, что его апелляция к Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) будет беспристрастно рассмотрена в Спортивном арбитражном суде (CAS). Иск экс-руководителя ВФЛА будет рассмотрен в середине ноября.

- Я не буду присутствовать на слушании, это такая форма рассмотрения, которая допускает отсутствие заявителя, - приводит ТАСС слова Балахничева. - Те свидетели от ИААФ, которых я пригласил, будут присутствовать на той части заседания, которая касается моего дела. Надеюсь на беспристрастное рассмотрение моей апелляции о решении комиссии по этике ИААФ, которая приговорила меня к пожизненной дисквалификации. Однако понимаю, что CAS является частью общей системы спорта, как и ВАДА, МОК и так далее.

В январе 2016 года Балахничев и старший тренер сборной России Алексей Мельников по решению комиссии по этике ИААФ были отстранены от любой деятельности, связанной с легкой атлетикой.



