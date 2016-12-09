15:01 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Валентин Балахничев: "Может, все факты Макларена - со слов Родченкова?"

0
0
0

Бывший президент ВФЛА Валентин Балахничев назвал бездоказательными обвинения, представленные в докладе Ричарда Макларена. Сегодня в Лондоне была представлена вторая часть доклада, в которой утверждается, что более тысячи российских спортсменов были причастны к махинациям с допинг-пробами, среди них - олимпийские чемпионы и призеры Сочи-2014. Также упоминаются манипуляции с допинг-пробами на чемпионате мира по легкой атлетике-2013 в Москве.

Балахничев покинул пост главы ВФЛА после отчета комиссии ВАДА под руководством Дика Паунда о допинге и коррупции в российской легкой атлетике и ИААФ.

- Эти слова и обвинения на совести Макларена. Я не вижу каких-то доказательств, - цитирует "Р-Спорт" Балахничева. - Я, будучи президентом ВФЛА, не имел отношения к манипуляциям и системе. Пусть Макларен приведет факты. Может быть, это все со слов Григория Родченкова, и это были пациенты Родченкова? Пусть Макларен так и скажет. Макларен может говорить все что угодно, но где факты? Я не слышал о манипуляциях с допинг-пробами на чемпионате мира в Москве.

Новый судный день для России. Live! 
Все подробности – в трансляции "СЭ"

Опрос

Верите ли вы профессору Макларену, обвинившему Россию в беспрецедентных допинговых махинациях?
голосовать

Дополнительная информация

http://rsport.ru/athletics/20161209/1113467211.html

0
0
0
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

Попутали Господа с Госдепом...

Видео: Ученые исследовали таинственные черепа, найденные в сундуке...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ