Валентин Балахничев: "Может, все факты Макларена - со слов Родченкова?"

Бывший президент ВФЛА Валентин Балахничев назвал бездоказательными обвинения, представленные в докладе Ричарда Макларена. Сегодня в Лондоне была представлена вторая часть доклада, в которой утверждается, что более тысячи российских спортсменов были причастны к махинациям с допинг-пробами, среди них - олимпийские чемпионы и призеры Сочи-2014. Также упоминаются манипуляции с допинг-пробами на чемпионате мира по легкой атлетике-2013 в Москве.

Балахничев покинул пост главы ВФЛА после отчета комиссии ВАДА под руководством Дика Паунда о допинге и коррупции в российской легкой атлетике и ИААФ.

- Эти слова и обвинения на совести Макларена. Я не вижу каких-то доказательств, - цитирует "Р-Спорт" Балахничева. - Я, будучи президентом ВФЛА, не имел отношения к манипуляциям и системе. Пусть Макларен приведет факты. Может быть, это все со слов Григория Родченкова, и это были пациенты Родченкова? Пусть Макларен так и скажет. Макларен может говорить все что угодно, но где факты? Я не слышал о манипуляциях с допинг-пробами на чемпионате мира в Москве.

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